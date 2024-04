Lok Sabha Election 2024: दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ने डाला वोट, देखें वीडियो

Maharashtra Lok Sabha Election 2024: आज महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपने अधिकारों के उपयोग के लिए जनता घरों से बाहर निकल रही है। महाराष्ट्र की नागपुर सीट पर सुबह से मतदान जारी है जहां तमाम वोटर पहुंच रहे हैं। इस बीच, जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा वह हैं ज्योति आम्गे।

जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने ज्योति आम्गे जो दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला है वह नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं ऐसे में वोटिंग के दिन वह मतदाता केंद्र पहुंची है। ज्योति ने मतदाता केंद्र पहुंच कर वोट डाला है। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकार का प्रयोग कर वोट डालने की अपील की है।

ज्योति आम्गे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां वह वोट डालने के बाद नीली स्याही वाली अपनी उंगली दिखा रही हैं। खूबसूरत लाल पोशाक पहने, 30 वर्षीय आम्गे, अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई थीं। वह कतार में धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं।

#WATCH | Maharashtra: World's smallest living woman, Jyoti Amge cast her vote at a polling booth in Nagpur today. #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/AIFDXnvuvk