Lok Sabha Election 2024: देश भर में सुबह 9 बजे तक हुआ 10.57% मतदान, पश्चिम बंगाल रिकॉर्ड मत पड़े

By आकाश चौरसिया | Published: May 7, 2024 10:57 AM

Next

Lok Sabha Election 2024: गुजरात में सुबह 9 बजे तक 9.87 फीसद लोगों ने घर से बाहर निकलकर मत दिए, कर्नाटक में भी अभी 9.45 फीसदी लोग मत दे चुके हैं। ये सभी आंकड़ें चुनाव आयोग द्वारा सामने आए हैं।

फोटो क्रेडिट- (एएनआई)