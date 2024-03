Tejashwi Yadav In Ramleela Maidan: 'मोदी जी आंधी की तरह आए थे तूफान की तरह चले जाएंगे', रामलीला में गरजे तेजस्वी यादव

Highlights पीएम मोदी आंधी की तरह आए तूफान की तरह चले जाएंगे तेजस्वी ने कहा यह लोग नारा दे रहे हैं अबकी बार 400 पार देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है

Tejashwi Yadav In Ramleela Maidan: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा कि मोदी जी आंधी की तरह आए थे तूफान की तरह चले जाएंगे।

The President of India was standing and Narendra Modi was sitting, he didn’t even bother to stand up to show some respect to the president. It shows that BJP doesn’t have respect for the Constitution of India and Tribals. — RJD leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/6G9f2mJiXS

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहली रैली पटना में की दूसरी मुंबई में की और तीसरी दिल्ली में हो रही है। देश के कोने-कोने में जहां भी हम जा रहे हैं, वहां जनता का साथ मिल रहा है। जिस हिसाब से देश को बांटने का काम किया जा रहा है। नफरत की राजनीति की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले। जो लोग नारा लगाते हैं कि अबकी बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे।

लेकिन एक बात तय है कि जनता ही मालिक है। भाजपा लोग नारा लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुकी है। देश में आघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है।

बिहार में हमने इतनी नौकरी दी

तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ का नीजिकरण कर दिया। हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। आज किसान तबाह हैं, युवा परेशान हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू नहीं देंगे।

#WATCH | Delhi: At the Maha Rally at the Ramlila Maidan, former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, "The ED, CBI and IT are the cells of the BJP. Lalu Ji has been harassed a lot of times. There have been cases against me. My mother, my sisters, my brother-in-law,… pic.twitter.com/Bo0sn6ahlf