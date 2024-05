Brazil Floods: ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही, 70000 लोग बेघर, 57 से ज्यादा मौतें, अभी भी कई लापता

Highlights ब्राजील में भारी तबाही का मंजर, वीडियो के द्वारा आया सामने 70 हजार लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर इसके अलावा अभी भी कई लोग लापता हैं

ब्रासीलिया: ब्राजील में हुई मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 57 लोगों की जान जा चुकी है और 70,000 लोगों को घर से बेदखल होने के लिए मजबूर हैं। शनिवार को देश की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने इस बात की जानकारी साझा की है। हालांकि, अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं, जबकि 74 से ज्यादा लोगों को गंभीर रूप से चोट पहुंची। दूसरी ओर रियो डि जेनरियो में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शहर में बांधों और जल निकासी प्रणालियों पर दबाव डालने के साथ-साथ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पोर्टो एलेग्रे में व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही है।

ब्राजील की नागरिक सुरक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार, देश में भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण 370 से अधिक लोग लापता हैं। बाढ़ ने कुल मिलाकर देश की 281 नगर पालिकाओं को प्रभावित किया।

गुइबा नदी, जो शहर से होकर बहती है। वहां पर भी 5.04 मीटर (16.5 फीट) की ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जो 4.76 मीटर से काफी ऊपर है जो 1941 की विनाशकारी बाढ़ के बाद से एक रिकॉर्ड के रूप में कायम थी।

Brazilian army rescuing a baby during a major flood disaster that is happening in southern Brazil pic.twitter.com/DBeBZQe8mh

ब्राजील में हुई भारी बारिश से ब्राजील में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, जिसमें उरुगवे और अर्जेंटीना से लगने वाले बॉर्डर भी प्रभावित हुआ। इसके साथ ही भूस्खलन और बारिश से एक डैम भी टूट गया। वहीं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट भी इसी तरह का सामना कर रहा और यह भी किसी भी वक्त ढहने की कगार पर है।

पोर्टो एलेग्रे शहर में आने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह भी बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुआ। वहीं, गुइबा नदी का पानी सड़कों पर आ चुका है।

The biggest flood ever in Rio Grande do Sul, viewed from a helicopter.



It's really astonishing how much water there is everywhere.#PortoAlegre#RioGrandedoSul#Brazil#Floods#Flooding#BrazilFloods

pic.twitter.com/2vhdwOse1b