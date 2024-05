Maharashtra: कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का 26/11 हमले से जुड़ा विस्फोटक दावा, कहा- 'करकरे की मौत कसाब की गोली से नहीं, RSS से जुड़े एक पुलिसकर्मी की गोली से हुई'

Highlights वडेट्टीवार ने उज्ज्वल निकम पर 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की मौत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि करकरे की मौत अजमल कसाब की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी की गोली से हुई थी

Maharashtra Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कथित तौर पर प्रसिद्ध वकील और महायुति के मुंबई उत्तर मध्य सीट के उम्मीदवार उज्ज्वल निकम को 'राष्ट्र-विरोधी' करार देकर विवाद खड़ा कर दिया। वडेट्टीवार ने निकम पर 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की मौत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि करकरे की मौत अजमल कसाब की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी की गोली से हुई थी।

वडेट्टीवार की विस्फोटक टिप्पणियाँ कथित तौर पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एसएम मुशरिफ की पुस्तक "हू किल्ड करकरे" में किए गए दावों पर आधारित थीं। हालाँकि, उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होने के तुरंत बाद, कांग्रेस नेता को उनके विरोधियों की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने वडेट्टीवार की टिप्पणियों की तुरंत निंदा की, विशेष रूप से 26/11 हमलों के शहीदों और मुंबई पुलिस के प्रति उनके कथित अनादर की आलोचना की। शिवसेना ने वडेट्टीवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा हिरासत में लेने और मुकदमे के बाद मारे गए आतंकवादी अजमल कसाब का कथित तौर पर बचाव करने के लिए जांच करने की मांग की और कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।

शिवसेना सचिव और प्रवक्ता किरण पावस्कर ने वडेट्टीवार के बयानों की निंदा करते हुए उन्हें 26/11 हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति अपमानजनक बताया। पावस्कर ने कांग्रेस पर आतंकवाद को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि वडेट्टीवार की टिप्पणी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को रेखांकित करती है।

