VIDEO: पहली गेंद पर ऑफ स्टंप उखाड़ने के बाद हर्षल पटेल ने नहीं मनाया एमएस धोनी के विकेट लेने का जश्न, दंग रह गए फैंस

PBKS vs CSK: पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने रविवार को धर्मशाला में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चल रहे आईपीएल 2024 के 53वें मैच में एमएस धोनी को गोल्डन डक पर आउट करके चिल्लाते प्रशंसकों को चुप करा दिया। एचपीसीए स्टेडियम में अपने घरेलू मैदान पर सैम कुरेन द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद पटेल ने सीएसके की पारी के 19वें ओवर में लगातार गेंदों पर दो विकेट लिया।

पटेल ने सबसे पहले धीमी गेंद पर तुषार देशपांडे को आउट किया जिससे स्टेडियम में जोरदार हंगामा हुआ क्योंकि प्रशंसकों को पता था कि अगले नंबर 8 पर कौन आ रहा है। धोनी को, जैसा कि आजकल हर भारतीय स्टेडियम में होता है, भीड़ से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लेकिन फैंस का उत्साह अल्पकालिक था क्योंकि पटेल ने एक और धीमी गेंद फेंकी जिसने 42 वर्षीय को पूरी तरह से धोखा दे दिया। वह चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप पर जा लगी जो जमीन से उखड़ गई थी।

जबरदस्त दहाड़ के बाद एकदम सन्नाटा छा गया, पटेल ने खुशी में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, लेकिन विकेट का ज्यादा जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि स्टेडियम में मौजूद ज्यादातर प्रशंसक इस खूबसूरत जगह पर आखिरी बार धोनी को बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते थे।

