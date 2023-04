सलाम!, गलवान घाटी में शहीद हुए नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा भारतीय सेना में शामिल, लेफ्टिनेंट के तौर पर पूर्वी लद्दाख में तैनात, देखें तस्वीरें

Highlights अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुईं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ एक फ्रंटलाइन बेस पर तैनात किया गया है। पति ने गलवान संघर्ष के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।

नई दिल्लीः हर कोई सलाम कर रहा है। गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़पों में शहीद हुए स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी लेफ्टिनेंट रेखा सिंह शनिवार को चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुईं।

रेखा सिंह को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ एक फ्रंटलाइन बेस पर तैनात किया गया है। यह वही आदेश है, जिसके तहत उनके पति ने गलवान संघर्ष के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।

#Proud #VeerNari Woman Cadet Rekha Singh, wife of Late Naik(Nursing Assistant) Deepak Singh, #VirChakra (Posthumous) got commissioned into #IndianArmy after completing her training from #OTA #Chennai . Nk Deepak made the supreme sacrifice during the #Galwan Clashes. pic.twitter.com/zzI3tCnBZj

लेफ्टिनेंट सिंह ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) में एक साल का अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया। नायक दीपक सिंह बिहार रेजीमेंट की 16वीं बटालियन से थे और उन्हें 2021 में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

After completing their training at #OTA, #Chennai, five women officers were commissioned into the Regiment of Artillery for the first time ever. The Director General of Artillery (Designate), welcomed the Women Officers in the Regiment during the #POP.#IndianArmy… pic.twitter.com/MKbn5xAEMz