चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर देश के तमाम नेताओं ने की ISRO की सराहना, जानें किसने क्या कहा

Highlights भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चार देशों में भी शामिल हो गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूम कर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई इबारत रची।

नई दिल्ली: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान' से लैस लैंडर मोड्यूल (एलएम) की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को सफलता हासिल कर ली है। इस बीच देश के कई दिग्गज नेताओं में चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसरो के सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी और उनकी सराहना की।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान' से लैस एलएम की सॉफ्ट लैंडिग कराने में सफलता हासिल की। भारतीय समयानुसार शाम करीब छह बजकर चार मिनट पर इसने चांद की सतह को छुआ। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

यही नहीं, भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चार देशों में भी शामिल हो गया है। इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूम कर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई इबारत रची।

Another giant leap for humanity! 🌕



Chandrayaan's triumphant landing is a testament to human ingenuity and exploration spirit. Congratulations to the brilliant minds behind this incredible achievement!@isro#Chandrayaan3#Chandrayaan3Landinghttps://t.co/6paYz5pQfl — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 23, 2023

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर लिखा, "मानवता के लिए एक और बड़ी छलांग! चंद्रयान की विजयी लैंडिंग मानवीय सरलता और अन्वेषण भावना का प्रमाण है। इस अविश्वसनीय उपलब्धि के पीछे के प्रतिभाशाली दिमागों को बधाई।" वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, "140 करोड़ भारतीयों को बधाई।"

Hail Chandrayaan-3!

Hail its stupendous success!!

Hail @isro!!

Hail our nation's magnificent achievement in sending an exploration mission successfully to the Moon!!



Our scientists have testified the country's scientific and technological progress. India is now in the super… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 23, 2023

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "चंद्रयान-3 की जय! इसकी शानदार सफलता की जय हो!! इसरो की जय हो। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक एक अन्वेषण मिशन भेजने में हमारे देश की शानदार उपलब्धि की सराहना करें!! हमारे वैज्ञानिकों ने देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की गवाही दी है। भारत अब अंतरिक्ष की सुपर लीग में है। अभियान के सभी गौरवान्वित वास्तुकारों और हितधारकों को हार्दिक बधाई। आइए हम इस गौरवशाली क्षण का जश्न मनाएं और ज्ञान और अनुप्रयोगों के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की और प्रगति के लिए प्रार्थना करें।"

We're over the moon!



🚀 #Chandrayaan3 imprints our identity on the Moon's southern frontier, a triumph unmatched. This feat is a testament to ISRO's indomitable spirit, their commitment and hard work make every Indian's heart swell with pride.



This historic leap is a clarion… pic.twitter.com/TplJJ9cGmE — Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 23, 2023

आप नेता राघव चड्ढा ने लिखा, "हम चाँद पर हैं! चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी सीमा पर हमारी पहचान अंकित करता है, एक बेजोड़ विजय। यह उपलब्धि इसरो की अदम्य भावना का प्रमाण है, उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा कर देती है। यह ऐतिहासिक छलांग सितारों को निशाना बनाने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है और एक शानदार अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है: आकाश सीमा नहीं है, यह हमारा लॉन्चपैड है। चांद से लेकर उससे भी आगे तक, वंदे मातरम्।"

The success of #Chandrayaan3 is the collective success of every Indian.



An elated nation with 140 crore aspirations witnessed today yet another achievement in its six-decade long space programme.



We are deeply indebted to the remarkable hard work, unparalleled ingenuity and… — Mallikarjun Kharge (@kharge) August 23, 2023

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, "चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। 140 करोड़ आकांक्षाओं वाले उत्साहित राष्ट्र ने आज अपने छह दशक लंबे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और उपलब्धि देखी।"

1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की।



पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है।



सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है । सभी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं।



जय… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 23, 2023

वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। यह सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ। जय हिन्द। जय भारत।"

Congratulations to Team ISRO on the success of Mission #Chandrayaan3.

India’s achievements in space have now touched the unprecedented heights. The nation is proud of its scientists who made this mission successful with their intelligence, hard work, and perseverance. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 23, 2023

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, "मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर टीम इसरो को बधाई। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां अब अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रही हैं। देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और लगन से इस मिशन को सफल बनाया।"

#India is on the #moon!



Congratulations to @isro on the successful landing of #Chandrayaan-3! A monumental achievement that places India as the fourth country to conquer the lunar surface.

Kudos to the entire team for their tireless efforts and innovation. A giant leap for… pic.twitter.com/1H3PkIPgsC — M.K.Stalin (@mkstalin) August 23, 2023

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, "चांद पर भारत। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो को बधाई। एक बड़ी उपलब्धि जिसने भारत को चंद्रमा की सतह पर विजय प्राप्त करने वाला चौथा देश बना दिया है। पूरी टीम को उनके अथक प्रयासों और नवप्रवर्तन के लिए बधाई। भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ी छलांग।"

ये ऐतिहासिक है। देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम सबके लिए गर्व की बात है। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए सभी देशवासियों, ISRO के वैज्ञानिकों, इंजीनियर और कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई।



भारत माता की जय 🇮🇳 https://t.co/kWLztpBDiB — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 23, 2023

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "यह ऐतिहासिक है। देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम सबके लिए गर्व की बात है। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए सभी देशवासियों, इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियर और कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई। भारत माता की जय।"

India becomes the first nation to touch the south pole of the moon with the success of the #Chandrayaan3 Mission.



The new space odyssey flies India's celestial ambitions to newer heights, setting it apart as the world's launchpad for space projects.



Unlocking a gateway to space… — Amit Shah (@AmitShah) August 23, 2023

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने की सराहना की और कहा कि इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारने वाला पहला देश बन गया है।

🇮🇳



As the world watches #Chandrayaan3 script India's epoch in space, I express my heartfelt gratitude to @isro and our scientists for their undeterred efforts to make this mission a historic success.



This landmark achievement is not only a testament to the power of Indian… — Amit Shah (@AmitShah) August 23, 2023

उन्होंने ट्वीट कर कहा, "जब दुनिया चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा लिखते हुए देख रही है, मैं इस मिशन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।"

Historic day for India's space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023

उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अमृत काल के माध्यम से भारत की यात्रा का भी शुभारंभ है।"

शाह ने ये भी कहा, "नया अंतरिक्ष सफर भारत की खगोलीय महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और यह इसे अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए दुनिया के लॉन्चपैड के रूप में स्थापित करता है। भारतीय कंपनियों के लिए अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार खुलने से हमारे युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे।"

Web Title: Leaders Across Political Spectrum Unite To Hail ISRO As Chandrayaan-3 Creates History