Laxmi Narayan Mandir On Janmashtami 2024: जन्माष्टमी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर जा रहे हैं तो इन समान को मत ले जाएं, यातायात परामर्श जारी, पढ़िए गाइडलाइन

Laxmi Narayan Mandir On Janmashtami 2024: देश भर में 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व की तैयारी चल रही है। सरकार, पुलिस और मंदिर प्रशासन लगातार मंदिरों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 अगस्त को आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह को लेकर दिल्ली यातायात पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में वाहनों की आवाजाही व्यवस्था के लिए यातायात सलाह जारी की। परामर्श में कहा गया है कि मुख्य मंदिर में प्रवेश मंदिर मार्ग से होगा, जहां काली बाड़ी मार्ग या पेशवा रोड से पहुंचा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि हैंड बैग, ब्रीफकेस, पार्सल, भोजन के पैकेट, कैमरा, मोबाइल फोन और बैटरी से चलने वाले अन्य उपकरणों की अनुमति नहीं है।

Delhi Police urges everyone to follow guidelines for a safe and joyful Janmashtami celebration.#Janmashtami2024#श्रीकृष्ण_जन्माष्टमीpic.twitter.com/Re9jVZo3Tt — Delhi Police (@DelhiPolice) August 24, 2024

दिल्ली पुलिस ने 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर यातायात व्यवस्था के संबंध में शनिवार को एक परामर्श जारी किया। भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाला यह त्योहार सोमवार को मनाया जाएगा। परामर्श में कहा गया है कि मंदिर में आने वाले आगंतुकों को मंदिर के द्वार तक जाने वाले ‘मेटल डिटेक्टर’ से गुजरने से पहले अपने जूते-चप्पल उतारने होंगे।

इसमें कहा गया है कि मंदिर अधिकारियों द्वारा काली बाड़ी मार्ग और पेशवा रोड पर हिंदू महासभा कार्यालय से सटे स्टॉल में जूते-चप्पल जमा करने की व्यवस्था की गई है। परामर्श में कहा गया कि गीता भवन और वाटिका में प्रवेश मुख्य मंदिर के द्वार से होगा। मंदिर परिसर के अन्य सभी प्रवेश द्वार बंद रहेंगे। मंदिर परिसर से दो निकास द्वार हैं।

परामर्श में कहा गया है कि काली बाड़ी मार्ग की ओर आने वाले सभी लोग वाटिका गीता भवन, काली बाड़ी मार्ग की ओर जाने वाली निकास (वाटिका खुलने वाली) लेन से होकर आगे बढ़ेंगे। पेशवा रोड की ओर जाने के इच्छुक सभी लोगों को गीता भवन की ओर से बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 3 का उपयोग करना चाहिए। गेट नंबर 3 से किसी भी प्रवेश की अनुमति नहीं है।

पंचकुइयां रोड गोल चक्कर, काली बाड़ी मार्ग पर पार्क स्ट्रीट गोल चक्कर, उद्यान मार्ग और पेशवा रोड के बीच मंदिर मार्ग पर किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक सहायता बूथ स्थापित किया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस सभी को सुरक्षित और खुशहाल जन्माष्टमी मनाने का आश्वासन और शुभकामनाएं देती है।

