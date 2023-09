अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर उजैर खान मारा गया, 7 दिन से जारी मुठभेड़ खत्म, खोज अभियान जारी रहेगा

Highlights अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ अभियान अपने अंजाम तक पहुंच गया है लश्कर-ए-तैयबा कमांडर उजैर खान मंगलवार को मारा गया मुठभेड़ खत्म, खोज अभियान जारी रहेगा

नई दिल्ली: कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 7 दिनों से जारी आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान अब अपने अंजाम तक पहुंच गया है। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर उजैर खान मंगलवार को मारा गया, जिससे 7 दिनों तक चली अनंतनाग मुठभेड़ खत्म हो गई। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

एडीजीपी पुलिस विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादी के पास से एक हथियार और एक अन्य व्यक्ति का शव भी बरामद किया है। अधिकारी ने घोषणा की कि उजैर खान की मृत्यु के साथ, सात दिनों तक चली मुठभेड़ समाप्त हो गई है।

#WATCH | Anantnag: "The search operation will continue as many areas areas are still left...We would appeal to the public to not go there...We had the information about 2-3 terrorists. It's possible that we find the third body somewhere that's why we will complete the search… pic.twitter.com/XvexX56UAh