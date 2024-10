दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा हुए सोनम वांगचुक, बोले- 'जल्द पीएम या राष्ट्रपति से करूंगा मुलाकात'

Ladakh Activist Sonam Wangchuk: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत के 36 घंटें बाद रिहा कर दिया है। वांगचुक जो कई लद्दाखी लोगों के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हिरासत में लेने के बाद सरकार और पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी। हालांकि, बीते बुधवार रात उन्हें रिहा कर दिया गया। सोनम वांगचुक जैसे ही रिहा हुए उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से जल्द मुलाकात करने वाले हैं क्योंकि गृह मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया है।

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक, लद्दाख के 150 साथी प्रदर्शनकारियों के साथ, सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सिंघू सीमा पर हिरासत में लिया, जब वे राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश कर रहे थे। यह कार्रवाई राजधानी में 6 अक्टूबर तक लागू निषेधाज्ञा के तहत की गई। जैसे ही सोनम वांगचुक की 'दिल्ली चलो पदयात्रा' लेह से समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पहुंची, पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए, जिसके कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

सोनम वांगचुक ने कहा, "हिरासत के कारण हमें दिल्ली पहुंचने पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन सब कुछ किसी कारण से होता है और हमें खुशी है कि पर्यावरण संरक्षण का हमारा संदेश अधिक लोगों तक पहुंचा। हमने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हिमालय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत लद्दाख की सुरक्षा का आग्रह किया गया है।"

1 सितंबर से शुरू हुआ यह मार्च केंद्र सरकार पर लद्दाख के नेतृत्व के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए दबाव डालने के लिए शुरू किया गया था। उनकी मांगों के केंद्र में चार सूत्री एजेंडा है, जिसमें राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करना, त्वरित भर्ती प्रक्रिया के साथ एक समर्पित लोक सेवा आयोग और लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें शामिल हैं।

#WATCH | Delhi | Ladakh activist Sonam Wangchuk says, "More than 150 Padyatri reached Delhi from Leh. We faced some problems when we reached Delhi due to detention. But, whatever happens, it happens for good and we are happy that our message of environmental conservation reached…