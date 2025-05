Pahalgam Attack Big Update: पहलगाम में नरसंहार स्थल के पास आतंकवादी हमले का संदिग्ध गिरफ्तार

Highlights संदिग्ध की पहचान बाद में अहमद बिलाल के रूप में हुई जो पकड़े जाने के समय बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए था पूछताछ किए जाने पर बिलाल ने कथित तौर पर गोलमोल और अस्पष्ट जवाब दिए

नई दिल्ली: बैसरन घाटी के आसपास के जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने सोमवार को बुलेटप्रूफ जैकेट पहने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध की पहचान बाद में अहमद बिलाल के रूप में हुई, जो पकड़े जाने के समय बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए था। सुरक्षा बलों द्वारा पूछताछ किए जाने पर बिलाल ने कथित तौर पर गोलमोल और अस्पष्ट जवाब दिए।

संदिग्ध यह भी नहीं बता पाया कि उसे बुलेटप्रूफ जैकेट कवर कहां से मिला। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया। आज सुबह जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक 26 वर्षीय पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया।

रिपोर्टों के अनुसार, गिरफ्तारी के समय घुसपैठिये के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। एशिया न्यूज ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस फिलहाल संदिग्ध को सुरक्षा बलों से हिरासत में लेने के बाद उसकी मानसिक स्थिति का आकलन कर रही है।

🚨 Suspicious Man Caught With Bulletproof Jacket Cover In Basaran Valley



📍During a CASO in the forests around the Basaran Valley, security forces apprehended a suspicious individual yesterday.



📍The suspect, later identified as Ahmed Bilal, was wearing a bulletproof jacket… pic.twitter.com/QUwGdcaTP2