'भारत के पानी का इस्तेमाल सिर्फ भारत के हित में होगा': पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

नई दिल्ली: सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के पानी का इस्तेमाल सिर्फ भारत के हित में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भारत का हक का पानी भी देश से बाहर चला जाता था, लेकिन अब यह भारत के फायदे के लिए बहेगा और देश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा,"पहले, भारत का हक का पानी भी देश से बाहर जा रहा था। अब भारत का पानी देश के हित में बहेगा और देश के काम आएगा।"

एबीपी नेटवर्क के 'इंडिया@2047' शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बड़े फैसले लेने और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना और देश की क्षमता पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "मीडिया में पानी के मुद्दे (सिंधु-जल संधि का जिक्र करते हुए) पर चर्चा चल रही है... 'भारत के हक का पानी, भारत के हक में बहेगा।"

पीएम मोदी ने कहा कि भारत जीडीपी से जीईपी की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब लोग अब देश को देखते हैं, तो वे गर्व से कह सकते हैं कि "लोकतंत्र काम कर सकता है", और इस बात पर जोर दिया कि सरकार जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से सकल जन सशक्तिकरण (जीईपी) पर आधारित प्रगति की ओर बढ़ रही है। नदियों को आपस में जोड़ने के काम के बारे में बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि पानी हाल ही में मीडिया में गहन चर्चा का विषय है।

VIDEO | Delhi: While addressing the ABP Network India@2047 Summit at Bharat Mandapam, PM Modi (@narendramodi) says, "A discussion is going on in media over water issue (referring to Indus-Water Treaty)… 'Bharat ke haq ka paani, Bharat ke haq mein bahega."



