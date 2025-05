Friedrich Merz: जर्मन संसद में दूसरे दौर की वोटिंग में फ्रेडरिक मर्ज़ को जर्मनी का चांसलर चुना गया

बर्लिन: जर्मन संसद में मंगलवार को दूसरे दौर के मतदान में फ्रेडरिक मर्ज़ को जर्मनी का चांसलर चुना गया है, जिसके बाद मर्ज़ संसद में दूसरे मतदान के दौरान अगले जर्मन चांसलर बनने की अपनी कोशिश में सफल हो गए। इससे पहले, पहले दौर में उन्हें ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था। उम्मीद थी कि रूढ़िवादी नेता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी के 10वें चांसलर बनने के लिए आसानी से वोट जीत लेंगे।

युद्ध के बाद के जर्मनी में चांसलर के लिए कोई भी उम्मीदवार पहले मतपत्र में जीतने में विफल नहीं हुआ है। दूसरे मतपत्र में मर्ज़ को 325 वोट मिले। गुप्त मतदान में उन्हें 630 में से 316 वोटों के बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन पहले दौर में उन्हें केवल 310 वोट मिले - जो उनके गठबंधन द्वारा प्राप्त 328 सीटों से काफी कम है।

BREAKING: Friedrich Merz has been elected Germany's chancellor in the second round of voting in the German parliament. pic.twitter.com/G2MwFl5uty