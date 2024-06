Kuwait Fire: मंगफ हाउसिंग त्रासदी में मारे गए भारतीय पीड़ित कौन हैं? अब तक हो चुकी 42 भारतीयों की मौत

Highlights प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इमारत में आग की लपटें देखकर वे डर गए थे। इमारत में भीषण आग लगने से कुल 49 लोगों की जान गई है। इसमें से 42 के बारे में माना जा रहा है कि वे भारतीय थे।

नई दिल्ली: दक्षिणी कुवैत के मंगफ क्षेत्र में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से मरने वाले भारतीयों की संख्या बुधवार को कम से कम 42 हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, 50 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। इस त्रासदी ने भारत को मृतकों के अवशेषों की स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए खाड़ी देश में एक उच्च स्तरीय टीम भेजने के लिए प्रेरित किया।

Adarsh Swaika, Ambassador of India to Kuwait visited Farwaniya Hospital, where 6 workers, expected to be mostly Indians, injured in today's fire incident were admitted. Hospital authorities confirmed that 4 of them have been released, 1 has been shifted to Jahra Hospital & 1 in… pic.twitter.com/EnbweoRVlH — ANI (@ANI) June 12, 2024

जानकारी के अनुसार, 42 भारतीयों के अलावा बाकी पाकिस्तान, फिलीपिन, मिस्र, नेपाल के नागरिक थे। कुवैती मीडिया ने कहा कि निर्माण फर्म एनबीटीसी समूह ने 195 से अधिक श्रमिकों के रहने के लिए इमारत किराए पर ली, जिनमें से अधिकांश केरल, तमिलनाडु और उत्तरी राज्यों के भारतीय थे। भारतीय कंपनी एनबीटीसी के स्वामित्व वाली इस इमारत में ज्यादातर पुरुष कर्मचारी बिना परिवार के रहते थे।

#WATCH | A fire that broke out in a building housing workers in the city of Mangaf in southern Kuwait early on Wednesday (June 12) has killed at least 41 people, the country's deputy prime minister Sheikh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah said during a visit to the site.



(Source:… pic.twitter.com/1fOMSNGUBR — ANI (@ANI) June 12, 2024

मंगलवार को स्थानीय अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया से आग पर काबू पाने में मदद मिली, कुछ निवासियों ने आग से बचने के लिए पहली मंजिल से कूदने जैसे हताश उपायों का सहारा लिया। कुवैत के एक वरिष्ठ पत्रकार ने सीएनएन-न्यूज18 को बताया कि माना जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली भीषण गर्मी ने इस त्रासदी में योगदान दिया है, जिससे नियमित सरकारी चेतावनियां मिल रही हैं।

पीड़ित कौन हैं?

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, दुखद आग में मरने वालों में कोट्टायम के पम्पाडी के एक इंजीनियर 29 वर्षीय स्टीफ़िन अब्राहम साबू भी शामिल थे। वह अपने पीछे अपनी मां शर्ली, भाइयों फेबिन और केविन को छोड़ गया है। त्रिकारीपुर के तटीय शहर से, केलू पोनमलेरी अपनी पत्नी केएन मणि को पीछे छोड़ते हैं। पुनालुर के 29 वर्षीय साजन जॉर्ज के साथ कासरगोड के चौंतीस वर्षीय रंजीत की भी आग में मौत हो गई।

PM Modi extends condolences to the families of the deceased in a fire tragedy in Kuwait, and wishes for the speedy recovery of the injured and announces ex-gratia relief of Rs 2 lakh to the families of deceased Indian nationals from Prime Minister Relief Fund: PMO pic.twitter.com/T73IVwpuhV — ANI (@ANI) June 12, 2024

साजन अपने पीछे अपने माता-पिता जॉर्ज पोथन और वलसम्मा और अपनी बहन को छोड़ गया है। कोल्लम के ल्यूकोस के परिवार में उनकी पत्नी शाइनी और बच्चे लिडिया और लोइस हैं।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने क्या कहा?

#WATCH | Kuwait fire incident | Delhi: Before leaving for Kuwait from Delhi Airport, MoS MEA Kirti Vardhan Singh says, "We had a meeting last evening with the PM... The situation will be cleared the moment we reach there... The situation is that the victims are mostly burn… pic.twitter.com/ijqW3QQADM — ANI (@ANI) June 13, 2024

दिल्ली हवाई अड्डे से कुवैत के लिए रवाना होने से पहले विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि अधिकांश पीड़ित गंभीर रूप से जल गए हैं, कुछ शव पहचान से परे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित की पहचान की सुविधा के लिए डीएनए परीक्षण प्रक्रियाएं वर्तमान में चल रही हैं, उन्होंने कहा कि वायु सेना का एक विमान तत्काल तैनाती के लिए स्टैंडबाय पर है।

