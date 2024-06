Kuwait Fire Tragedy: कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के शव को लाए जाएगा वतन, वायुसेना का विमान तैयार

Kuwait Fire Tragedy: कुवैत में दर्दनाक अग्निकांड में एक दर्जन से ज्यादा भारतीयों की मौत ने देश को हिला कर रख दिया है। मंगाफ शहर में स्थित इमारत में बुधवार रात आग लगने के कारण करीब 42 भारतीयों की मौत हो गई जिनके शव इस कदर जल गए है कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग में कम से कम 48 लोग मारे गए हैं और उनमें से 42 भारतीय बताए जा रहे हैं।

इस हादसे पर भारतीय सरकार ने फौरन एक्शन लिया और विदेशी मंत्रालय ने कुवैत में मोर्चा संभाला। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि कुवैत में आग लगने से मारे गए कुछ भारतीयों के शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और पीड़ितों की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच की जा रही है।

विदेश राज्य मंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद खाड़ी देश पहुंचे गोंडा के सांसद ने कहा कि शवों को घर लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान तैयार है। उन्होंने कहा, "जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और हमारा वायुसेना का विमान शवों को वापस ले आएगा।"

🚨 SHOCKING! Around 40 Indian nationals were killed in a building fire at an labour camp in Kuwait.



There is no saftey for Indian workers in middle east. Strong protest needed! pic.twitter.com/KkWfP8xdFm