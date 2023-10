Kupwara: भारतीय सेना ने पांच आतंकी को किया ढेर, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कई भागे, सर्च अभियान जारी

Highlights सीमा पार से हो रही घुसपैठ को विफल किया गया है। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो आतंकियों को उड़ी में मार गिराया गया था।

जम्मूः भारतीय सेना ने कुपवाड़ा के मच्छेल सेक्टर में एलओसी पार करने का प्रयास कर रहे आतंकियों में से पांच को ढेर कर दिया है। कुछेक के साथ अभी भी मुठभेड़ जारी थी और कुछेक वापस पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भागने में कामयाब रहे थे। पांच दिनों के भीतर एलओसी पर यह दूसरा घुसपैठ का प्रयास है।

इससे पहले दो आतंकियों को उड़ी में मार गिराया गया था। सेना की चिनार कोर ने बताया कि कुपवाड़ा में एलओसी के पास सेना और पुलिस ने एक विशेष सूचना पर संयुक्त अभियान चलाया। सीमा पार से हो रही घुसपैठ को विफल किया गया है। यहां सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है।

#WATCH | Kupwara: J&K DGP Dilbagh Singh says, "...The operation is underway. It is a joint operation by the Army and Police...Infiltration bid keeps happening from Pakistan's side and it is being foiled by the Army, police and other agencies. There are 16 launching pads located… https://t.co/e9f2LLqtDnpic.twitter.com/B06ABqsuVi