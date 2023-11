कुमार विश्वास के सुरक्षाकर्मियों ने डॉक्टर को किया लहूलुहान, अब खुद शायर ने दी सफाई, जानिए क्या कहा

Highlights कुमार विश्वास के सुरक्षाकर्मियों ने एक डॉक्टर को पीट दिया इतना ही नहीं उसे पहले सुरक्षाकर्मियों ने डॉक्टर से बहस भी की थी लेकिन, जब तक कुछ डॉक्टर समझ पाता उसपर सुरक्षाकर्मियों ने बल का प्रयोग कर दिया

नई दिल्ली: मशहूर शायर कुमार विश्वास की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों ने एक डॉक्टर को गाजियाबाद हाईवे में सरेराह लहूलुहान कर दिया। बात बस इतनी थी कि कुमार विश्वास के काफिले को निकलना था, लेकिन जब तक डॉक्टर को कुछ समझ में आता उससे पहले उसपर हमला हो गया।

डॉक्टर पल्लव वाजपेई उसी हाईवे से निकल रहे थे, जहां से कुमार विश्वास का काफिला निकल रहा था। लेकिन, उन्होंने काफिले में चल रही एक कार को तो आगे निकलने का मौका दे दिया। मगर बाकी कारों को निकलने के लिए जगह नहीं मिली। वहीं, शायर के सुरक्षाकर्मी डॉक्टर को हाथ दे रहे थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया।

फिर उन्हें रोका गया, 10-12 लोगों ने पहले तो उनसे बहस की, लेकिन जब बात बढ़ गई तो सुरक्षाकर्मियों ने बल का प्रयोग कर दिया। इसके बाद डॉक्टर बुरी तरह से हाथापाई कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

In UP's Ghaziabad, a doctor Pallav Bajpai was assaulted allegedly by security staff travelling in convoy following an incident of road rage. Poet Kumar Vishwas was travelling in the convoy. pic.twitter.com/BqvClKIRqr