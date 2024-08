Kolkata Rape-Murder Case: डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर, बोले- "चाहे कुछ भी हो..."

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में पूरा देश सुलग रहा है। हजारों डॉक्टरोंकोलकाता की सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिनका साथ देशभर के डॉक्टर दे रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रे ने कहा कि वह बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

वरिष्ठ टीएमसी सांसद ने एक्स (औपचारिक रूप से ट्विटर) पर लिखा, "कल मैं प्रदर्शनकारियों में शामिल होने जा रहा हूं, खासकर इसलिए क्योंकि लाखों बंगाली परिवारों की तरह मेरी भी एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस अवसर पर उठ खड़ा होना चाहिए।"

सुखेंदु शेखर रे ने कहा, "महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो गई है। आइए हम सब मिलकर इसका विरोध करें। चाहे कुछ भी हो जाए।"

Tomorrow I am going to join the protesters particularly because I’ve a daughter and little granddaughter like millions of Bengali families. We must rise to the occasion. Enough of cruelty against women. Let’s resist together. Come what may.

दरअसल, कोलकाता अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर बलात्कार और हत्या की शिकार हुई द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा का शव 9 अगस्त की सुबह मिला था। यह अपराध देर रात चेस्ट डिपार्टमेंट के तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में हुआ और पुलिस ने बाद में कहा कि उसके शरीर पर कई घाव और जख्म पाए गए। मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक अपराध में अन्य लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है।

इस अपराध ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है और चिकित्सा समुदाय के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA), जिसने इस घटना को लेकर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था, ने मंगलवार रात कहा कि वह अपनी हड़ताल वापस ले रहा है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उनकी मांगें मान ली हैं।

Gangrape and merciless murder happened in RG Kar Hospital. Who are they? Now CBI to investigate. Well. I’ve no faith in CBI. They are nincompoop. Yet the truth is to be unravelled. Why there are attempts to shield the beasts? Whosoever is responsible for the crime must be hanged