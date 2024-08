Kolkata Rape-Murder Case: डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर, हर 2 घंटे में मांगी रिपोर्ट

Kolkata Rape-Murder Case:कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और रेप मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी डॉक्टरों भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श भर में तीव्र विरोध प्रदर्शन के बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों से हर दो घंटे में "स्थिति रिपोर्ट" मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया है।

