भारतीय समाचार चैनल की बहसों में नहीं दिखेंगे पाकिस्तान के पैनलिस्ट, NBDA ने लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली: अब भारतीय टीवी चैनल पर होने वाली बहसों में पाकिस्तान के पैनलिस्ट नहीं दिखाई देंगे। रविवार को एनबीडीए ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय समाचार बहसों में पाकिस्तान के सभी पैनलिस्टों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

🚨 BIG DECISION! NBDA BANS all panelists from Pakistan on Indian news debates.



— NO more enemy narratives on Indian TV. pic.twitter.com/kmBE03B3WC