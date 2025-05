‘आप सिखों में डर पैदा करते हैं…’: अमेरिका में राहुल गांधी से भिड़ा नौजवान सिख युवक | WATCH

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधीअमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी एक सिख युवक ने उनसे कहा कि कांग्रेस नेता सिखों में डर पैदा कर रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में दो सप्ताह पहले बातचीत के दौरान गांधी से कहा गया, "आप सिखों में डर पैदा करते हैं कि बीजेपी कैसी होगी, आपने कहा कि राजनीति में निडरता होनी चाहिए... हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते... हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी के शासन में पहले अनुमति नहीं दी गई।"

युवक गांधी के पहले के बयान का जिक्र कर रहा था कि "भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या सिख को पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, क्या सिख को कड़ा पहनने या गुरुद्वारा जाने की अनुमति दी जाएगी"।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उसी सिख व्यक्ति को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसमें दलितों के अधिकारों की बात की गई है और अलगाववाद का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस ने फिर भी इसे अलगाववादी दस्तावेज करार दिया।

