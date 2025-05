Pahalgam Terror Attack: पीएम मोदी से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने की मुलाकात, भारत ने पाकिस्तान के लिए बगलिहार बांध से पानी का प्रवाह रोका

Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है जिससे दोनों देशों के संबंध तल्ख होते जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के पंजाब सिंध की ओर जाने वाले बगलिहार बांध के पानी के प्रवाह को रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक, बगलिहार बांध पर बने स्लुइस स्पिलवेज के गेटों को नीचे कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान के पंजाब में पानी का प्रवाह रोका जा सके। यह एक "अल्पकालिक दंडात्मक कार्रवाई" है।

वहीं, दूसरी ओर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच हुई है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे।

दोनों के बीच यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया। वायुसेना प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यह मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के कुछ दिनों बाद हुई है।

#Breaking | Air Chief Marshal A.P Singh meets #PMModi



The meeting is underway at PM Modi's residence...: @MohitBhatt90 joins @Prathibhatweets with details.@deepduttajourno with details. pic.twitter.com/IlVpLpiONR