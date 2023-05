केरल में 15 साल बाद हुआ कोई यहूदी विवाह, नासा के इंजीनियर ने रचाई शादी

By भाषा | Published: May 22, 2023 10:58 AM

केरल में साल 2008 के बाद पहली बार कोई यहूदी विवाह हुआ। कोच्चि के एक निजी रिसॉर्ट में रविवार को इस विवाह समारोह का आयोजन किया गया था।

