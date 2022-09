केरल: 'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए 2000 नहीं दिए तो फेंक दी सब्जियां, दुकानदार को धमकाया, कांग्रेस ने तीन कार्यकर्ताओं को निलंबित किया

Highlights केरल में कांग्रेस पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं पर चंदे के लिए दुकानदारों को धमकाने और तोड़फोड़ के आरोप। एक सब्जी विक्रेता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, घटना का वीडियो भी सामने आया है। केरल कांग्रेस ने विवाद बढ़ने और वीडियो सामने के बाद तीन कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है।

कोल्लम: कांग्रेस के 'भारत जोड़ो यात्रा' से शुक्रवार को एक विवाद जुड़ गया जब केरल में पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं द्वारा एक सब्जी विक्रेता से चंदे के रूप में 2000 रुपये नहीं देने पर उसे नुकसान पहुंचाने और उसके सामान को सड़कों पर फेंक देने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता सब्जी विक्रेता को धमकाते नजर आ रहे हैं।

घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए उन तीनों कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ऐसी घटना स्वीकार नहीं की जा सकती। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरण ने ट्वीट किया, 'वे हमारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते और ऐसा व्यवहार माफी लायक नहीं है।'

उन्होंने लिखा, 'कोल्लम में एक अस्वीकार्य करने वाली घटना में शामिल पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वे हमारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ऐसा व्यवहार माफी लायक नहीं है। पार्टी छोटे-छोटे चंदे के लिए क्राउडफंडिंग करती रही है, पर ये स्वेच्छा से होता है क्योंकि यह तरीका उन अन्य के विपरीत है जिन्हें कॉर्पोरेट चंदा मिलता है।'

Three party workers involved in an unacceptable incident in Kollam have been suspended with immediate effect. They do not represent our ideology and such behaviour is inexcusable. The party is crowdfunding small donations voluntarily unlike others who get corporate donations.