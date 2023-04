'अपना पिन सुरक्षित रखें', सरकार ने एडिडास स्टोर में बिलिंग काउंटर के ऊपर लगे कैमरे की तस्वीर की शेयर, लोगों को किया सतर्क

Highlights इस तस्वीर को साइबर दोस्त ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। सरकार ने अपने वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी को देखने वालों या संभावित चोरों से बचाने के लिए सतर्क किया है। तस्वीर नई दिल्ली,डीएलएफ मॉल वसंत कुंज में एडिडास स्टोर की है जहां बिलिंग काउंटर के ठीक ऊपर एक कैमरा है।

नई दिल्लीः गृह मंत्रालय ने वसंत कुंज में डीएलएफ मॉल के अंदर एक एडिडास स्टोर की एक तस्वीर साझा की, जिसमें खरीदारों को अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेनदेन से सावधान रहने की चेतावनी दी गई। तस्वीर में पीओएस मशीन के सीध में ऊपर लगाए गए कैमरे को दिखाया गया है।

इस तस्वीर के माध्यम से लोगों को संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है। तस्वीर में एडिडास के बिलिंग काउंटर के ठीक ऊपर कैमरा लगा है जो लेनदेन के दौरान एटीएम पिन को रिकॉर्ड कर सकता है। इस तस्वीर को साझा करते हुए साइबर दोस्त ने लिखा, "अपनी धनराशि की सुरक्षा के लिए सुरक्षित तरीके से पिन डालें। एटीएम या पीओएस मशीन में पिन या ओटीपी डालने से पहले देख लें कि आसपास कैमरा तो नहीं है।"

Protect your PIN to protect #money. Look for nearby cameras before entering your PIN or OTP in ATM or POS machine. @adidas store in DLF Mall Vasant Kunj, New Delhi has a camera right above the billing counter. #SpyCamera#StaySafeOnline#Digital#CyberSafety@RBI@NPCI_NPCIpic.twitter.com/iIxU5py6Zz