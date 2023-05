कर्नाटकः मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों का लगा तांता, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर मनाई जा रही खुशी, देखें

By अनिल शर्मा | Published: May 19, 2023 09:35 AM

शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को आमंत्रित किए जाने की जानकारी देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई और मंत्री भी शपथ लेंगे।

