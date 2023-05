पीएफआई, बजरंग दल, आरएसएस पर रोक लगाने पर सामने आई प्रियांक खड़गे की प्रतिक्रिया, कही ये बात

Highlights उन्होंने हिजाब प्रतिबंध पर नव-निर्वाचित कर्नाटक सरकार के रुख के बारे में भी बात की। खड़गे ने कहा कि अगर वे कर्नाटक की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने जा रहे हैं तो हम उन्हें प्रतिबंधित करने में संकोच नहीं करेंगे।

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को कहा कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में असंतोष और वैमनस्य के बीज बोने वाले किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगी, चाहे वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), बजरंग दल या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हो। उन्होंने हिजाब प्रतिबंध पर नव-निर्वाचित कर्नाटक सरकार के रुख के बारे में भी बात की।

एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "कोई भी संगठन, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक, जो कर्नाटक में असंतोष और वैमनस्य के बीज बोने जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनसे कानूनी और संवैधानिक रूप से निपटेंगे - चाहे वह बजरंग दल हो, पीएफआई हो या कोई अन्य संगठन। अगर वे कर्नाटक की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने जा रहे हैं तो हम उन्हें प्रतिबंधित करने में संकोच नहीं करेंगे।"

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने की एमनेस्टी इंडिया की मांग पर उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार फैसले की समीक्षा करेगी।

