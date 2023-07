कर्नाटक: भाजपा संग गठबंधन को लेकर जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने किया स्पष्ट, कहा- किसी के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल नहीं

Highlights एचडी देवगौड़ा ने कहा- किसी के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है जेडीएस प्रमुख ने कहा- हम अपने दम पर स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेंगे इससे पूर्व पार्टी के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने पिछले सप्ताह कर्नाटक में भाजपा संग हाथ मिलाने की कही थी बात

बेंगलुरु: आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और भारतीय जनता पार्टी के बीच कथित गठबंधन पर जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों कहा है कि वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के हवाले से एएनआई ने कहा कि "मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। किसी के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है, हम अपने दम पर स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेंगे।"

हालांकि इससे पूर्व पार्टी के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने पिछले सप्ताह यह घोषणा की थी कि उनकी पार्टी जेडीएस ने राज्य के हित में विपक्ष के रूप में भाजपा के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने उन्हें पार्टी के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।

हालांकि उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर यह कहा था कि अभी चुनाव के लिए काफी समय है। "अशोभनीय और अपमानजनक आचरण" के लिए 10 भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित किए जाने के बाद जद (एस) और भाजपा दोनों विधायकों ने विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया था।

#WATCH | Bengaluru: On alleged alliance between JDS and BJP in Karnataka, JDS chief HD Devegowda says, "Let me be very clear. There is no question of aligning with anybody, we will fight the battle independently on our own." pic.twitter.com/ok1lxJivzl