Karnataka Election 2023: "150 से अधिक सीट जीतेगी कांग्रेस...राज्य में बनेगी हमारी सरकार", नामांकन से पहले रोड शो में डीके शिवकुमार ने किया दावा

Karnataka Election 2023: कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने यह दावा किया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक सीट लाकर राज्य में सरकार बनाने वाली है। उन्होंने यह दावा उस समय किया है जब वे सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान पार्टी ने एक रोड शो का भी आयोजन किया जिसमें शक्ति प्रदर्शन किए गए है।

बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया है। वे इससे पहले भाजपा में थे और इस बार चुनाव में टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रहे थे। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेट्टर ने भाजपा पर हमला भी बोला है और इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है।

दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। ऐसे में आज कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी किया है और कहा है कि "मैं बीजेपी और जेडीएस के एजेंडे को नहीं जानता। मैंने यहां सैकड़ों नेता बनाए हैं। जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी और अन्य हमारी पार्टी में शामिल हुए और कई मंत्री और विधायक आना चाहते थे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी।"

