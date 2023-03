कर्नाटक चुनाव 2023: आम आदमी पार्टी ने जारी की 60 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, देखें लिस्ट

Highlights AAP ने बुधवार को चुनाव को लेकर 10 गारंटी देने वाला अपना घोषणापत्र जारी किया था घोषणा-पत्र में मुफ्त बिजली, नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण आदि मुद्दे शामिल थे

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को 60 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी की। इससे पूर्व बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आप ने 10 गारंटी देने वाला अपना घोषणापत्र जारी किया था। वादों में प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत आरक्षण और सत्ता में आने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण शामिल था।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप ने वादा किया कि वह हर साल 2 लाख नौकरियां सृजित करेगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को प्राथमिकता देते हुए सभी रिक्त पदों को भरेगी।

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि अगर आप सत्ता में आती है तो राज्य सरकार की नौकरियों के लिए कन्नड़ दक्षता अनिवार्य कर दी जाएगी। संजय सिंह ने कहा, "यह सिर्फ एक चुनावी घोषणापत्र नहीं है, यह 10 गारंटियों की एक सूची है, जिसे हम पूरा करेंगे, जैसा कि हमने दिल्ली और पंजाब में किया था।"

