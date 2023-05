कर्नाटक विधानसभा चुनाव: बसवराज बोम्मई ने ली बीजेपी की हार की जिम्मेदारी, कहा- फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे

Highlights बसवराज बोम्मई ने ली हार की जिम्मेदारी कहा- हम सभी कारणों का पता लगाएंगे कहा- संसदीय चुनावों के लिए एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे

Karnataka Election Results 2023 Live: कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। पार्टी 137 सीटों पर आगे है। वहीं, बीजेपी 64 सीटों पर आगे है। अब तक ये साफ हो गया है दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले इस राज्य में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है।

नतीजों को भाजपा ने भी स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी ली है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, "मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। हम सभी कारणों का पता लगाएंगे और संसदीय चुनावों के लिए एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे।"

#WATCH | #KarnatakaResults | "...I take responsibility for this debacle. There are multiple reasons for this. We will find out all the reasons and strengthen the party once again for Parliament elections..," says Karnataka CM Basavaraj Bommaipic.twitter.com/JqFnjMAPhY