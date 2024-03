Bengaluru Rameshwaram cafe: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कैफे में बम विस्फोट हुआ था

Bengaluru Rameshwaram cafe: : बेंगलुरु शहर के मशहूर द रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को विस्फोट हुआ। इसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कैफे के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पता चला है कि किसी ने कैफे में एक बैग छोड़ा था। घटना के आरोपियों को सजा दी जाएगी।

VIDEO | Here’s what Karnataka CM Siddaramaiah (@siddaramaiah) said on explosion at Rameshwaram Cafe in Bengaluru earlier today. pic.twitter.com/kZs7hNn9Lj — Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2024

उन्होंने कहा कि कैफे में कम तीव्रता वाला इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईडी) बम विस्फोट हुआ था। बम विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए। सीएम सिद्धारमैया ने भी पुष्टि की कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को कैफे में बैग छोड़ते हुए देखा गया था। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिला था कि बैग में रखी किसी वस्तु के कारण कैफे में विस्फोट हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के गृह मंत्री स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कैफे जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार में पहली बार विस्फोट हुआ है।

VIDEO | Here’s what Karnataka CM Siddaramaiah (@siddaramaiah) said on explosion at Rameshwaram Cafe in Bengaluru earlier today. pic.twitter.com/kZs7hNn9Lj — Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2024

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने यहां की सिद्धारमैया सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, तेजस्वी सूर्या ने रामेश्वरम कैफे के संस्थापक श्री नागराज से उनके रेस्तरां में हुए विस्फोट के बारे में बात की। बातचीत के दौरान नागराज ने सूर्या को बताया कि विस्फोट एक ग्राहक द्वारा छोड़े गए बैग के कारण हुआ है न कि किसी सिलेंडर विस्फोट के कारण। उनका एक कर्मचारी घायल हो गया है। तेजस्वी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से बम विस्फोट का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने सीएम से स्पष्ट जवाब की मांग की है।

Just spoke to Rameshwaram Café founder Sri Nagaraj about the blast in his restaurant.



He informed me that the blast occurred because of a bag that was left by a customer and not any cylinder explosion. One of their employees is injured.



It’s seems to be a clear case of bomb… — Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) March 1, 2024

बेंगलुरु से बीजेपी के सांसद पीसी मोहन ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के रामेश्वरम कैफे में रहस्यमय विस्फोट के बारे में सुनकर चिंतित हूं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के साथ हैं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं।

Pro-Pakistan slogans were heard at Vidhana Soudha recently.



Today, a bomb blast occurred at #RameshwaramCafe.



The Karnataka Congress Government must answer for the complete collapse of law and order in the state. pic.twitter.com/qEUL5WA1ZI — P C Mohan (@PCMohanMP) March 1, 2024

Concerned to hear about the mysterious blast at Rameshwaram Cafe in Bengaluru Central Parliamentary Constituency. My thoughts are with the affected individuals and their families. Urging authorities to investigate and ensure the safety of all citizens. Stay safe, Bengaluru. pic.twitter.com/VEKCH72oT3 — P C Mohan (@PCMohanMP) March 1, 2024

अधिकारियों से जांच करने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह है।

Web Title: Karnataka Chief Minister Siddramaiah explosive device (IED) bomb blast Bengaluru Rameshwaram cafe