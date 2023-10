कर्नाटक: चिक्कबल्लापुर में हाईवे पर खड़े ट्रक से कार की जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत

Highlights कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा हादसे में 12 लोगों की मौत एक गंभीर रूप से जख्मी

चिक्कबल्लापुर: कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में गुरुवार की सुबह चीख-पुकार के साथ हुई, जहां एक भीषण हादसे ने दर्जन भर लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि चिक्कबल्लापुर के बेंगलुरु-हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर सुबह 7.15 बजे करीब एक टाटा सूमो कार हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में शामिल लोग आंध्र प्रदेश के पेनकोंडा जिले के थे।

