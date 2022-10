कर्नाटक सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, SC/ST समुदाय का बढ़ाया इतने फीसदी आरक्षण

Highlights राज्य में एससी समुदाय को मिलने वाले 15 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर अब 17 फीसदी किया गया जबकि अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है

बेंगलुरु:कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को अहम फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण को 15 फीसदी से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और 3 प्रतिशत से 7 फीसदी करने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। कैबिनेट की मजूरी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बस्वराज एस बोम्मई ने ट्विटर बताया कि आज (बृहस्पतिवार को) मेरे मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में एससी समुदाय को मिलने वाले 15 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर अब 17 फीसदी कर दिया गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति समुदाय को मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय उनके जीवन में प्रकाश और चमक लाएगा और शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करेगा।

Today my cabinet has taken an historic descision of approving the ordinance on hiking the reservation for my brothers and sisters from SC/ST community,

