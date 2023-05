तीन मुफ्त सिलेंडर, नंदिनी दूध और समान नागरिक संहिता तक, भाजपा ने जारी किया कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र 'प्रजा ध्वनि', जानें बड़ी बातें

By विनीत कुमार | Published: May 1, 2023 11:51 AM

भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र सोमवार को जारी कर दिया। इसमें कई बड़े ऐलान पार्टी की ओर से किए गए हैं। हाल में नंदिनी Vs अमूल के विवाद को भी बखूबी भुनाने की कोशिश की गई है।

भाजपा ने जारी किया कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणापत्र (फोटो- एएनआई)