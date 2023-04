Karnataka Assembly Elections 2023: इस दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे जगदीश शेट्टर, जानें नामांकन के दौरान कौन-कौन रहेगा उपस्थित

Highlights शेट्टर छह बार के विधायक, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न देने पर उन्होंने भाजपा से अलग होने का फैसला किया।

हुब्बल्ली: कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से टिकट नहीं मिलने पर नाराज पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में शेट्टर ने बताया, "19 तारीख को मैं अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। नामांकन में कांग्रेस के तमाम नेता और समर्थक रहेंगे।" शेट्टर छह बार के विधायक, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।

भाजपा के हुब्बल्ली-धारवाड़ मध्य सीट से उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न देने पर उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला (कर्नाटक प्रभारी), कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में वह पार्टी में शामिल हुए।

#WATCH | Hubbali: "On the 19th, I am going to file my nomination. All Congress leaders and followers will be there in the nomination," says #JagadishShettar, former senior BJP leader who joined the Congress party today. #KarnatakaElections2023pic.twitter.com/iIi2BV1YVg