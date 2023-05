Karnataka Assembly Elections 2023: हासन सीट पर एचडी देवगौड़ा की साख दांव पर, जेडीएस-भाजपा में बेहद कड़ी टक्कर

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2023 11:37 AM

कर्नाटक में हासन विधानसभा की सीट पारंपरिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पारिवारिक सीट मानी जाती है। यहां पर फिलहाल भाजपा प्रत्याशी पीजे गौड़ा अपने निकटतम विरोधी और जेडीएस प्रत्याशी स्वरूप प्रकाश से बढ़त बनाये हुए हैं।

फाइल फोटो

