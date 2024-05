Bihar Phase 6 Polls 2024: 25 मई को मतदान, 8 सीट और 86 प्रत्याशी, छठे चरण में 2 बाहुबलियों की पत्नी और एक बाहुबली लगा रहे दम, जानें कितने बजे से करेंगे वोटिंग

Highlights Bihar Phase 6 Lok Sabha election: वैशाली, शिवहर और महाराजगंज में 25 मई को मतदान होना है। Bihar Phase 6 Lok Sabha election: बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव मैदान में है। Bihar Phase 6 Lok Sabha election: सीवान से मो. शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब किस्मत आजमा रही हैं।

Bihar Phase 6 Lok Sabha election: लोकसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान के लिए बुधवार की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार का भोंपू बंद हो गया। पांच बजे के बाद प्रत्याशी मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर सकते हैं। इस चरण में बिहार के वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज में 25 मई को मतदान होना है। इस चरण में 2 बाहुबलियों की पत्नी, एक बाहुबली समेत अन्य दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

छठे चरण में शिवहर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव मैदान में है। उसी तरह सीवान से मो. शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब किस्मत आजमा रही हैं। जबकि वैशाली सीट की बात करें तो एक समय के अंडरवर्ल्ड से पहचान रखने वाले बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ताल ठोक रहे हैं।

वाल्मीकि नगर से बीजेपी के वरिष्ठ और चर्चित नेता संजय जायसवाल भी चुनाव मैदान में है। वहीं, छठे चरण की आठ लोकसभा सीटों पर कुल 86 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 86 प्रत्याशियों में से आठ महिला प्रत्याशी भी हैं। जबकि कुल 78 पुरुष प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 35 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जबकि 23 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं।

सबसे अधिक वैशाली में 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सबसे कम महाराजगंज लोकसभा में सिर्फ पांच प्रत्याशी हैं। सात सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है। एनडीए में भाजपा से तीन प्रत्याशी, जदयू से चार प्रत्याशी और लोजपा(रा) से एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

जबकि इंडिया गठबंधन में चार सीटों पर राजद, दो सीट पर कांग्रेस और दो सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव मैदान में है। कुल 28 ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनका छोटे दल और संगठन से नाता है। छठे चरण की आठ लोकसभा सीटों में सात जेनरल जबकि एक गोपालगंज सुरक्षित सीट शामिल है।

इन आठ लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,49,32,165 मतदाता हैं। इनमें 78,23,793 पुरुष और 71,07,944 महिला मतदाता शामिल हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 428 है। इसमें पहली बार वोटिंग करने वाले 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 2,12,496 है।

20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 31,49,316 है। 100 साल से ऊपर के 3014 मतदाता हैं। 85 वर्ष से ऊपर के 1,04,873 मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,42,568 है। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षित तरीके से मतदान करने की व्यवस्था की गई है।

