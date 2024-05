Swati Maliwal First Interview: 'प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती, राज्यसभा सीट तो बहुत छोटी चीज है', सीएम आवास पर हुई मारपीट के बाद बोलीं स्वाति मालीवाल

Highlights पहली बार मीडिया से स्वाति मालीवाल ने कहा, वो पीट रहा था, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की स्वाती ने कहा, कोई भी शक्ति लग जाए मैं इंसाफ लेकर रहूंगी स्वाति ने कहा कि सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई

Swati Maliwal First Interview: 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम के पूर्व पीएस बिभव कुमार मारपीट करते हैं। इस घटना के बाद पहली बार स्वाति मालीवाल ने मीडिया का कैमरा फेस किया है। स्वाति ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा 13 मई के दिन उनके साथ क्या क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम पर गंभीर खुलासे किए हैं।

#WATCH | On the May 13 incident, AAP MP Swati Maliwal says, "I had gone to the CM's residence to meet Arvind Kejriwal. The staff asked me to wait in the drawing room and I was told that CM Kejriwal was at home and he was coming to meet me. Meanwhile, his PS Bibhav Kumar came and… pic.twitter.com/9GbVmDc48G