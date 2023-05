Karnataka Assembly Elections 2023: कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बोम्मई के बहाने फिर किया भाजपा पर हमला, शुरू किया 'CryPMPayCM' अभियान

Highlights कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ शुरू किया 'CryPMPayCM' अभियान कांग्रेस ने इस अभियान में मुख्यमंत्री बोम्मई की फोटो के साथ 'CryPMPayCM' पोस्टर जारी किया इससे पहले कांग्रेस ने बीते साल बोम्मई सरकार के खिलाफ 'PayCM' अभियान शुरू किया था

बेंगलुरु: कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बहाने भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा बीते शनिवार को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किये हमले से उत्साहित राज्य कांग्रेस ने सोमवार को मुख्यमंत्री बोम्मई की फोटो के साथ 'CryPMPayCM' अभियान शुरू किया।

भाजपा पर इस नये हमले की अगुवाई कर्नाटक युवा कांग्रेस की ओर किया गया। यूथ कमेटी ने ट्वीट किया, "इन दिनों प्रधानमंत्री के भाषण मुझे मेरे फेसबुक फीड की याद दिलाते हैं।... #CryPMPayCM।"

"The PM's speeches these days remind me of my Facebook feed - full of complaints and no substantial content. Time for a status update? 📝



