राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस मिलने पर कपिल सिब्बल का केंद्र पर तंज, कहा- उनकी अंतरात्मा छुट्टी पर चली गई है

Highlights कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी अंतरात्मा छुट्टी पर चली गई है। लोकसभा की सदस्यता के लिए आयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।

नई दिल्ली: लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। ऐसे में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "राहुल को बंगला खाली करने को कहा। उनकी अंतरात्मा छुट्टी पर चली गई है। तुच्छ पुरुषों की ओछी राजनीति।"

पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता के लिए आयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी से 12, तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगना 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है। गौरतलब है कि 2019 के मानहानि के फौजदारी मुकदमे में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल कैद की सजा सुनाई। उसके अगले ही दिन सजा सुनाए जाने के दिन से उन्हें लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

