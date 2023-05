सिब्बल का मोदी पर पलटवार, कहा- भारत के लिए इंदिरा और राजीव का खून बहा, देश ने देखा

Highlights कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "शाही परिवार" वाले तंज के लिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते हुआ कहा कि देश ने उनका खून भारत के लिए बहते देखा है।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "शाही परिवार" वाले तंज के लिए सोमवार को पलटवार किया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी का जिक्र करते हुआ कहा कि देश ने उनका खून भारत के लिए बहते देखा है।

सिब्बल ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री ने कहा: कांग्रेस का शाही परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से 'अलग' हो जाए। लेकिन मोदी जी: देश ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का खून भारत के लिए बहते हुए देखा है।" उन्होंने कहा, "क्या एनसीईआरटी इन तथ्यों को पाठ्य पुस्तकों से हटाने जा रही है?" कांग्रेस नीत संप्रग के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने पिछले दिनों एक गैर-चुनावी मंच 'इंसाफ' की स्थापना की थी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अंतिम प्रचार रैली में रविवार को कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था और आरोप लगाया कि वह कर्नाटक को भारत से "अलग करने" की खुलकर वकालत कर रही है। अपने संबोधन में मोदी ने कहा, "...कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है...मर्यादाएं तोड़कर आगे बढ़ा है।"

PM said :

Congress Shahi Parivar wants Karnataka to “secede” from India



But Modiji :

The nation saw them "bleed" for India



Indira Gandhi

Rajiv Gandhi



Is the NCERT going to efface those facts from textbooks ?