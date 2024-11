US Election 2024: कमला हैरिस के पैतृक गांव के लोगों ने उनकी जीत के लिए मंदिर में की प्रार्थना

Highlights तमिलनाडु के एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव थुलसेंड्रापुरम में लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए यह कोई आम गांव नहीं है, बल्कि ऐसा गांव है जहां उनकी मां के परिवार के पुश्तैनी रिश्ते हैं

US Election 2024: अमेरिका में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तमिलनाडु के एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव थुलसेंड्रापुरम में लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए। यह कोई आम गांव नहीं है, बल्कि ऐसा गांव है जहां उनकी मां के परिवार के पुश्तैनी रिश्ते हैं। हजारों मील दूर, चावल के खेतों और नारियल के पेड़ों से घिरे इस गांव में लोग कमला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह जब एक हिंदू पुजारी ने भगवान के सामने ज्योति जलाई, तो मंदिर में लयबद्ध संस्कृत और तमिल भजन गूंज उठे।

भगवान शिव के एक रूप भगवान अय्यनार के समक्ष प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले मंदिर के पुजारी एम नटराजन ने कहा, "हमारे देवता बहुत शक्तिशाली भगवान हैं। अगर हम उनसे अच्छे से प्रार्थना करें, तो वे हमें विजयी बना देंगे।" कमला के नाना का जन्म 100 साल से भी पहले चेन्नई से करीब 350 किलोमीटर (215 मील) दूर इस गांव में हुआ था। वयस्क होने पर वे चेन्नई चले गए, जहां उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के रूप में काम किया।

वह कभी भी थुलसेंद्रपुरम नहीं गई और गांव में उसका कोई जीवित रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन यहां के लोग अभी भी उस परिवार का सम्मान करते हैं जिसने अमेरिका में बड़ा नाम कमाया। कमला अक्सर इस बारे में बात करती हैं कि कैसे वह अपने भारतीय दादा और माँ के मूल्यों से प्रेरित थीं। उन्होंने दक्षिण भारतीय भोजन, खासकर इडली के प्रति अपने प्यार के बारे में भी बात की है। अमेरिका से कमला हैरिस के समर्थक भी विशेष पूजा में शामिल होने के लिए थुलसेंद्रपुरम पहुंचे।

#WATCH | Tamil Nadu: Prayers offered for the victory of US Presidential candidate Kamala Harris at her ancestral village, Thulasendrapuram



The US presidential elections are set to take place on November 5, with Harris going against former US President and Republican candidate… pic.twitter.com/9wTq19aK9n