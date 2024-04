JP Nadda In Jhalawar: 'उनका गठबंधन घोटालों का गठबंधन है', विपक्ष पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा

Highlights बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को राजस्थान के दौरे पर थे ये इंडी अलायंस भ्रष्टाचार बचाओ और परिवारवादी अलायंस है गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है

JP Nadda In Jhalawar:लोकसभा चुनावों को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां बुधवार को उत्तर प्रदेश में थे तो वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को राजस्थान के दौरे पर थे।

#WATCH | Rajasthan: BJP's National President JP Nadda at a public meeting in Jhalawar, says, "Under the leadership of PM Modi, the image of village has changed. After assuming power in 2014, PM Modi has strengthened the villages by providing electricity to 18,000 villages in just… pic.twitter.com/QjLJErrHDi