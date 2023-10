चीन से फंडिंग विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, न्यूजक्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों की हुई तलाशी, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं

Highlights ईडी ने न्यूज पोर्टल से जुड़ी कुछ संपत्तियां भी जब्त की थीं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या देहली पुलिस ने कोई नया मामला दर्ज किया है जिसके तहत आज की तलाशी ली जा रही है। यह तलाशी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा की गई।

नई दिल्ली: न्यूजक्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घरों की मंगलवार सुबह तलाशी ली गई। यह उन आरोपों के बीच आया है कि न्यूज पोर्टल को चीन से फंडिंग मिली थी। यह तलाशी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा की गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज पोर्टल के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इसकी फंडिंग की जांच की थी। ईडी ने न्यूज पोर्टल से जुड़ी कुछ संपत्तियां भी जब्त की थीं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या देहली पुलिस ने कोई नया मामला दर्ज किया है जिसके तहत आज की तलाशी ली जा रही है।

अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में आरोप लगाया गया था कि न्यूजक्लिक उन संगठनों में से एक है जिसे अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित किया गया था जो चीनी प्रचार को बढ़ावा देता है। समाचार पोर्टल और इसके फंडिंग के स्रोत 2021 में जांच के दायरे में आए, जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय का मामला इसी मामले पर आधारित था।

Raids underway at different premises linked to NewsClick, no arrests made so far: Delhi Police Sources pic.twitter.com/DmnKNU517C