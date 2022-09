Jharkhand Crisis:'क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे?' सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने राज्यपाल से पूछा

Highlights विधायकों ने राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा सत्तारूढ़ दल ने राजभवन पर लगाया सत्ता को अस्थिर करने का आरोप मुख्यमंत्री को लेकर ECI की सिफारिश के बावजूद अब तक राज्यपाल ने स्थिति स्पष्ट नहीं की

रांची:झारखंड में राजनीतिक संकट की आशंका के बीच सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। गुरुवार को सत्तारूढ़ विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर सीएम हेमंत्र सोरेन की सदस्यता पर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है। पत्र में विधायकों ने राज्यपाल से पूछा है कि स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे?

इससे पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात की। दस सदस्यी इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के नेता शामिल थे। इस दौरान सत्तारूढ़ दलों की तरफ से आए इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने राजभवन पर सत्ता को अस्थिर बनाने का आरोप लगाया।

UPA MLAs of Jharkhand write letter to Governor, ask him to "clear the air" on whether Hemant Soren will continue to hold the office of the Chief Minister of State



