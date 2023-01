झारखंड: बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से आठ लोगों की मौत

Highlights धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा, ‘‘आग लगने की घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर धनबाद में जोड़ाफाटक इलाके के आशीर्वाद टावर में लगी थी आग आग लगने की इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं

धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले में मंगलवार को एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य लोग घायल हो गये। राज्य की राजधानी रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर धनबाद में जोड़ाफाटक इलाके के आशीर्वाद टावर में शाम छह बजे आग लग गई।

धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा, ‘‘आग लगने की घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग घायल हो गए। बचाव अभियान जारी है।’’ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे सिंह ने कहा कि मृतकों और घायलों की सटीक संख्या अभी पता नहीं चल पाई है।

