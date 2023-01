Jharkhand cold wave: शीतलहर के चलते झारखंड में KG से पांचवीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद, 16 जनवरी से नियमित कक्षाएं 

Highlights कक्षा एक से कक्षा पांच तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षाएं बंद रहेंगी। सभी छात्रों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए स्कूलों में आएंगे। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

रांचीः झारखंड में शीतलहर के कारण केजी से पांचवीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 16 जनवरी से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी। रांची में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज है। आसमान में बादल छाए रहेंगे।

All schools in Jharkhand, from KG to std 5, to remain closed till 14th January due to cold wave. Regular classes to resume from 16th January. pic.twitter.com/pO6YnaA7FO