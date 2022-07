झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्र को ED ने किया अरेस्ट, जानें मामला

Highlights साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में कम से कम 19 स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई है। मुख्यमंत्री सोरेन राज्य में खनन पट्टे के मालिकाना हक रखने के मामले में घिरे हुए हैं। चुनावी कानून के तहत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

रांचीः प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्र को धनशोधन के आरोप में रांची में गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ‘‘अवैध खनन’’ से संबंधित धन शोधन की दो अलग-अलग जांच में पिछले दो महीने से ज्यादा समय में 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई है।

ताजा जब्ती में ईडी ने झारखंड में अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य के बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। यह कार्रवाई राज्य में टोल प्लाजा निविदाओं के संचालन में कथित अनियमितताओं और अवैध खनन के मामलों की जांच के तहत आठ जुलाई को राज्य के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में कम से कम 19 स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई है।

ED arrests Pankaj Mishra, political aide of Jharkhand CM Hemant Soren, on money laundering charges in Ranchi: Officials